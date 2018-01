Missão do FMI está no Brasil para avaliar a economia Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) está no Brasil para fazer uma avaliação econômica do País. A avaliação é feita todos os anos, e está prevista no artigo 4º da constituição do FMI. A missão chegou a Brasília na segunda-feira e ficará até esta quinta, 1º. Chefiada por José Faigenbaum, a missão do fundo terá reuniões no Banco Central (BC), e nos ministérios do Planejamento, Fazenda e da Previdência Social. Nesta quarta, a missão será recebida às 16 horas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. O economista Paulo Nogueira Batista, indicado para representar o Brasil no FMI, foi convidado pelo ministro a participar da reunião. O futuro diretor vai assumir o cargo em substituição a Eduardo Loyo, depois da reunião de Primavera do Fundo, em abril. Loyo também participará do encontro desta quarta-feira. O Brasil pagou toda a dívida com o fundo no final de 2005. Mas, por integrar o organismo, tem de se submeter à análise do FMI, assim como os demais países membros.