Missão do FMI está no Ministério da Fazenda A missão do Fundo Monetário Internacional já está no Ministério da Fazenda, reunida com o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, negociador oficial do governo com o Fundo. Às 10 horas, a missão do Fundo terá a primeira reunião de trabalho com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que ainda não chegou ao ministério. A missão do FMI chegou ontem ao Brasil e é chefiada pelo economista argentino, Jorge Marquez-Ruarte.