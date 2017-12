Missão do FMI inicia amanhã revisão do acordo com Brasil Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia amanhã em Brasília a penúltima revisão do acordo assinado com o governo brasileiro. A missão já está no Brasil e mantém hoje reuniões em São Paulo. A agenda de São Paulo não foi divulgada. Amanhã, as primeiras reuniões do Fundo em Brasília deverão começar no Banco Central. A missão ficará em Brasília até o dia 10 de novembro e no dia 11 estará no Rio de Janeiro.