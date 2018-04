Missão do FMI parte e províncias entram em convulsão No mesmo dia da partida da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), as províncias argentinas foram o cenário nets quarta-feira de diversos protestos contra os ajustes. Diante das exigências do FMI, que pede a aplicação de drásticos cortes nos déficits fiscais das províncias, funcionários públicos invadiram edifícios do governo no interior do país e entraram em choque com a polícia. O próprio presidente Eduardo Duhalde admitiu que "é natural que ocorram convulsões sociais nas províncias argentinas. É por causa da queda vertical do poder aquisitivo das pessoas. Vão ocorrer convulsões, como em outros países que passaram por momentos dramáticos". Enquanto Duhalde fazia esta afirmação, a plácida província de San Juan, produtora de vinhos e frutas, era o cenário de uma série de protestos dos funcionários públicos que culminaram com a invasão dos edifícios do governo. Os funcionários protestaram contra os atrasos nos pagamentos de seus salários, pendentes desde janeiro. No início da manhã, os funcionários tomaram todos os edifícios públicos, incluindo o palácio do governador, hospitais e escolas. Ao meio-dia invadiram a Assembléia Legislativa, atacando o edifício com pedradas. Um grupo de deputados provinciais quase foi apedrejado pelos enfurecidos manifestantes. No entanto, os parlamentares, deixando de lado seus veículos oficiais, conseguiram fugir dentro de uma kombi. Ao contrário dos funcionários públicos, os deputados provinciais e os juízes receberam seus salários pontualmente. A polícia, que tentou sem resultado expulsar os funcionários, foi atacada com uma saraivada de garrafas que foram jogadas desde o prédio da Assembléia. Os funcionários públicos também bloquearam as principais avenidas do centro de San Juan e as estradas de acesso à cidade. Segundo eles, somente voltarão à normalidade quando os salários forem pagos. O governador da província de San Juan, Alfredo Avelín, que adquiriu notoriedade no início da semana ao mandar o FMI "para o inferno", viajou às pressas a Buenos Aires para pedir ajuda ao presidente Duhalde. O presidente disse-lhe que o governo pode fazer muito pouco, pois "está falido". O FMI considera as províncias argentinas como responsáveis por grande parte da crise que assola o país, e exige um ajuste de 60% em seus déficits fiscais. Os governadores se comprometeram a esse ajuste em fevereiro, em uma reunião com Duhalde. Os governadores pretendiam driblar o ajuste emitindo mais bônus, que são utilizados como "moedas paralelas" para o pagamento dos salários dos funcionários públicos e fornecedores do Estado. No entanto, o FMI deixou claro que pretende que estes bônus deixem de ser emitidos a partir de junho. Sem o cumprimento destas exigências, o FMI não concederia a ajuda financeira que o governo Duhalde considera fundamental para sobreviver. Em uma reunião com parlamentares de seu partido, o Justicialista (Peronista), o presidente pediu que - com urgência - o Congresso Nacional modifique as leis de falências das empresas e de subversão econômicas, exigidas pelo FMI. No fim da tarde, Duhalde reuniu-se com o ministro da Economia Jorge Remes Lenicov, e o presidente do Banco Central, Mario Blejer, para analisar as medidas exigidas pelo FMI. Estava previsto que Remes Lenicov viajaria ainda hoje à noite para Washington, mas sua viagem foi adiada para amanhã, já que ele e Duhalde possuíam uma grave divergência sobre a forma de liberar o dinheiro do "corralito" (semi-congelamento de depósitos bancários). O ministro reconheceu que o corralito "é um problemão". Segundo o economista Aldo Ferrer, as exigências do FMI são "inaceitáveis, não resolvem os problemas da crise e agravam a recessão". Enquanto isso, os índices da economia argentina não dão sinais de recuperação. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), a produção industrial despencou 18,1% em março em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação a fevereiro, a queda em março foi de 3,1%. Além de San Juan, a província de Buenos Aires foi cenário de tumultos. Na cidade de La Plata, capital dessa província, funcionários públicos tentaram tomar o palácio do governador. Armados com pedras e estilingues, os funcionários foram vencidos pela polícia, que conseguiu expulsá-los. Segundo os manifestantes, várias pessoas foram feridas com balas de borracha. Na cidade de Córdoba, o mais tradicional foco de protestos populares na Argentina, existia o temor de que pudessem ocorrer incidentes nos próximos dias. O secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT) oficial, Rodolfo Daer, afirmou que se a queda dos salários continuar, "virá uma situação extremamente dramática".