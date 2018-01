Missão do FMI recomenda aprovação da revisão do acordo A missão do Fundo Monetário Internacional que veio ao Brasil para revisar as metas referentes a dezembro do acordo de US$ 14 bilhões vai recomendar a aprovação das contas pela diretoria do organismo. "A missão recomendará a conclusão da sexta revisão", diz nota do FMI, divulgada pelo Ministério da Fazenda. Segundo o documento, "todos os critérios de desempenho e parâmetros estruturais relacionados à revisão foram cumpridos, e as autoridades permanecem comprometidas com políticas econômicas sólidas". Essa é a primeira revisão do acordo preventivo firmado entre o Brasil e o Fundo em novembro do ano passado. Formalmente, porém, esse acordo é considerado uma prorrogação do anterior, daí essa etapa ser classificada como sexta revisão. Uma nova missão do Fundo deverá vir ao Brasil em maio, para analisar os dados do primeiro trimestre de 2004.