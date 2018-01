Missão do FMI tem encontro amanhã com técnicos da Receita A missão do FMI que está no País para fazer o acompanhamento da economia brasileira após o encerramento do acordo com o organismo, tem encontro amanhã às 15 horas com técnicos da Receita Federal. Hoje pela manhã, os integrantes da missão tiveram reuniões com funcionários das secretarias do Tesouro, de Política Econômica e de Acompanhamento Econômico, todas do Ministério da Fazenda. Na quinta-feira, está prevista uma visita ao Ministério do Planejamento. Na sexta-feira, ainda a confirmar, deve ser feita uma reunião de encerramento da missão com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, às 11 horas. A missão do FMI deve visitar ainda os ministérios do Desenvolvimento, Combate à Fome, Previdência, além do Banco Central. Um encontro com o presidente do BC, Henrique Meirelles, está agendado para amanhã às 17 horas.