Missão do Fundo chega a Buenos Aires Uma equipe técnica do FMI chegou a Buenos Aires para avaliar as medidas econômicas do novo governo da Argentina aprovadas ontem à noite, informaram fontes do governo. A visita antecede negociação prevista para o início de fevereiro entre o governo e o FMI em torno de um novo pacote de ajuda financeira, de cerca de US$ 15 bilhões.