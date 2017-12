Missão do Fundo Monetário se reúne hoje com três ministros A missão do Fundo Monetário Internacional vai se reunir nesta quinta-feira com pelo menos três ministros: Antônio Palocci, da Fazenda, às 14h30; Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, às 16h; e Nelson Machado, interino do Planejamento, às 17h30. A missão está concluindo a última revisão do acordo com o Brasil. Ainda ontem, o chefe da missão do FMI,Charles Collyns, admitiu que o governo brasileiro está analisando a possibilidade de renovar o acordo com o Fundo. Segundo ele, a decisão final sobre o assunto deverá ser tomada em março. Membros da equipe de Palocci avaliam que a renovação com o FMI pode trazer mais segurança ao País, em um momento de retomada do crescimento sustentado. A exemplo do que ocorre hoje, o novo acordo poderia ser apenas um forma de ter recursos à mão para casos de emergência. Até agora, o governo brasileiro não sacou nenhum centavo do FMI no novo programa.