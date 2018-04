Missão do Nafta virá ao Brasil avaliar carne bovina Os Estados Unidos, Canadá e México, que integram o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), enviarão uma missão técnica ao Brasil no final do mês de outubro para avaliar a sanidade da carne bovina brasileira. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Carlos de Oliveira - que negociou a vinda da missão em reunião com a Agência de Inspeção Alimentar do Canadá, em Otawa, e com o Departamento de Agricultura americano (USDA), em Washington -, os técnicos estrangeiros visitarão frigoríficos e propriedades localizadas nas áreas livres de febre aftosa nos estados do Sul, Centro-Oeste e Leste do País. O governo brasileiro enviou em maio deste ano as informações necessárias para que os técnicos da Agência de Inspeção Alimentar canadense e do USDA pudessem iniciar a análise de risco sobre a carne bovina brasileira. Com a vinda da missão do Nafta esse processo poderá ser concluído e, se as autoridades sanitárias desses países aprovarem o programa sanitário local, ocorrer a habilitação das empresas interessadas em exportar. "A visita irá antecipar a análise de risco, ajudando a abrir mais rápido esses mercados", disse Luiz Carlos. Os Estados Unidos e o Canadá são dois importantes mercados mundiais para a carne bovina brasileira, sendo que as conversações com o governo do Canadá também incluíram informações sobre a venda de carne de aves e de frutas. Mas sobre esses dois últimos temas não houve definição. As negociações para exportar carne bovina aos EUA se arrastam há dois anos. Agora, contudo, os técnicos do Ministério da Agricultura acreditam que a visita da missão do Nafta poderá finalmente concluir esse processo. Essa expectativa se baseia no sucesso obtido com a missão chinesa que esteve no Brasil há duas semanas. Depois de inspecionar fazendas e frigoríficos, o ministro da Administração Geral, Qualidade, Supervisão e Inspeção da República Popular da China, assinou um protocolo com o ministro Pratini de Moraes, garantindo o acesso ao mercado chinês para a carne brasileira. Com a queda contínua dos preços da carne no mercado internacional, o governo aposta na abertura de novos mercados para ampliar ou pelo menos garantir a receita obtida com as exportações do produto no passado, que foram de US$ 2,5 bilhões.