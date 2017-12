Missão do PR quer aumentar intercâmbio com Argentina Uma missão empresarial do Estado do Paraná desembarca hoje na cidade de Córdoba, capital da segunda maior província da Argentina, com objetivo de dar continuidade ao processo de relacionamento inter-regional, iniciado no mês passado, por ocasião da primeira missão. A iniciativa é do governo estadual e do setor privado do Paraná com vistas a reforçar a cooperação e o desenvolvimento de negócios dentre os dois países. A missão é composta por 32 pessoas, entre representantes do governo e empresários e, segundo o consulado do Brasil em Córdoba, "demonstra o interesse por desenvolver o potencial de negócios entre Paraná e o interior da Argentina, e a grande receptividade por parte do governo, instituições empresariais e empresários locais". Os setores envolvidos nos negócios que serão discutidos, entre hoje até a próxima sexta-feira, são: minério, equipamentos para agroindústria, têxtil, consultoria de comércio exterior, artesanato, sinalização urbana, soluções tecnológicas para a indústria, logística de transporte de carga, carrocerias de ônibus, peças para motocicletas, aparelhos odontológicos. A roda de negócios entre os representantes destes setores será realizada amanhã.