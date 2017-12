Missão econômica do Japão deve visitar o Brasil neste ano O Japão deve enviar uma missão econômica ao Brasil ainda este ano, em data a ser definida. O interesse em aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países envolve áreas como minério de ferro, petróleo, ferrovias, etanol, carne bovina e suína. As informações fazem parte do Programa Conjunto de Revitalização das Relações Econômicas entre o Japão e o Brasil. O documento é resultado da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi. O programa integra uma série de documentos que expressam, segundo o Itamaraty, "convergências de opiniões e de posições". A lista inclui declarações conjuntas sobre a reforma nas Nações Unidas e outros assuntos internacionais, além de memorandos sobre cooperação técnica, social e educacional, intercâmbio cultural e educacional, ciência e tecnologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Com relação à reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o documento reitera a disposição dos dois países de se apoiarem mutuamente na busca por vagas permanentes. As informações são da Radiobrás.