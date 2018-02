Missão Européia visita Rio Preto após rumor sobre aftosa A missão técnica da União Européia que visita o Brasil desde segunda-feira, para avaliar os dados relacionados com os monitoramentos sorológicos de febre aftosa realizados pelo governo federal entre os anos de 2003 e 2006, está nesta quarta-feira em São José do Rio Preto (SP), última parada no País. Na cidade paulista, os técnicos europeus irão discutir com os brasileiros os rumores que circularam no início deste mês de que poderia ter havido um foco de febre aftosa no Estado, além de visitar propriedades. Os rumores foram desmentidos com veemência pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Agricultura. Os órgãos explicaram que apenas monitoramentos sorológicos de rotina estavam sendo conduzidos no Estado. Os europeus mantêm barreiras à carne produzida em São Paulo, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. De acordo com Enoch Tadeu de Mendonça, diretor da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) em São Paulo, na manhã desta quarta os europeus estão reunidos com técnicos brasileiros para definir quais as propriedades a serem visitadas e que quaisquer informações adicionais seriam dadas pelo Ministério da Agricultura.