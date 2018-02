Missão russa encerra inspeções no RS A missão veterinária russa que inspecionou indústrias de carne bovina e suína no Rio Grande do Sul encerrou nesta segunda-feira as visitas ao Estado. O próximo Estado a ser visitado será Mato Grosso. No Rio Grande do Sul, oito unidades industriais foram avaliadas desde a última quinta-feira (21). O diretor técnico do Ministério da Agricultura no Estado, José Severo, explicou que o objetivo é credenciar as empresas para a venda direta ao varejo russo. As indústrias gaúchas já exportam cortes de carne para o país asiático, que lá passam por frigoríficos locais antes de chegar ao consumidor.