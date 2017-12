Missão técnica vai tentar abrir mercado asiático de carne O ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, anunciou hoje que uma delegação formada por técnicos do ministério, do Itamaraty e da iniciativa privada partem para uma viagem a alguns países asiáticos no dia 25 de janeiro, com o objetivo de fazer contatos para tentar abrir o mercado para a carne bovina in natura do Brasil. A visita deve demorar cerca de 10 dias e a proposta é apresentar aos governos locais, principalmente do Japão, informações técnicas sobre a sanidade do rebanho brasileiro. Os países asiáticos em questão só compram carne bovina fresca de países que tenham 100% de seu rebanho reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como livre de febre aftosa. "Isso não acontece no Brasil, pois 85% do nosso rebanho está livre da aftosa", disse o ministro. Rodrigues afirmou que a proposta do grupo é fazer com que os países asiáticos aceitem a recomendação da própria OIE, que é de permitir a importação de carne bovina de determinadas regiões do País, reconhecidamente livres da doença. O ministro salientou que a tentativa de abertura desses mercados asiáticos só é possível porque foi confirmado um foco de doença da vaca louca no rebanho norte-americano. Os EUA são importantes fornecedores de carne bovina para os asiáticos. Na média, a Ásia compra anualmente 450 mil toneladas de carne bovina in natura daquele país. O principal comprador é o Japão, com 130 mil toneladas. A viagem da missão brasileira começa justamente pelo Japão, passando pela Coréia do sul e Taiwan. Rodrigues disse que o aumento de preço da carne bovina na Ásia é um dos fatores que podem estimular a abertura de mercado para o produto brasileiro. Ele disse, porém, que uma negociação para finalmente embarcar o produto para o mercado asiático pode levar de 4 a 5 meses. O ministro anunciou, ainda, que uma delegação norte-americana visitará os frigoríficos brasileiros em fevereiro. Essa fato poderá acelerar a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura do Brasil.