Missão vai à Rússia explicar vacinação contra aftosa Uma missão técnica da Secretaria de Defesa Agropecuária vai embarcar nos próximos dia para Moscou com o objetivo de apresentar ao governo russo esclarecimentos adicionais sobre a campanha de vacinação contra febre aftosa desenvolvida no País. A informação é da assessoria de imprensa do Ministério da Agricultura. A decisão de enviar a missão à Rússia foi tomada depois que Moscou levantou o embargo à carne de frango do Brasil. De acordo com informações extra-oficiais, a Rússia teria finalizado que manteria o embargo à carne bovina e suína porque tinha dúvidas sobre as campanhas de vacinação contra a doença realizadas pelo Brasil. A assessoria do ministério também informou que o governo brasileiro recebeu da Embaixada do Brasil na Rússia documento que notifica o fim do embargo ao frango brasileiro. No ano passado, as vendas de carne para a Rússia somaram US$ 867,878 milhões e o volume embarcado foi de 649.101 toneladas. O principal produto embarcado para o mercado russo foi a carne suína, com vendas de US$ 441,740 milhões e embarque de 276.227 t.