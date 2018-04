Missão vai divulgar o Proálcool na Índia e na China Uma missão comercial chefiada pelo secretário do Desenvolvimento da Produção, Reginaldo Arcuri, embarca amanhã com destino à Índia e à China. O objetivo é divulgar o Programa Brasileiro do Álcool (Proálcool), principalmente na Índia, e ampliar as negociações para um acordo de livre comércio com a China. Segundo Arcuri, o governo brasileiro irá propor a elaboração de um cronograma para a construção do acordo. "Não será um cronograma fixando datas, mas de seqüências que ajudem a construir este acordo", explicou o secretário. Arcuri acredita que o início das discussões com a China já significa um grande avanço. Ele lembra que China só recentemente passou a integrar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e , por isso, não tem acordo de livre comércio com nenhum país. O governo brasileiro admite, contudo, que em um primeiro momento possa ser negociado um acordo de preferências tarifárias, como foi feito com o México e o Chile. O Brasil também irá propor a negociação de uma acordo automotivo. "Hoje já há bastante negócio entre as empresas instaladas no Brasil e na China. Queremos discutir oportunidades para acelerar esse comércio", disse Arcuri. Representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) integram a missão. Na Índia, a missão brasileira dará ênfase ao Proálcool. A legislação indiana foi alterada recentemente para permitir a mistura na gasolina e no diesel de até 5% de álcool etanol. Segundo Arcuri, a missão dará prosseguimento ao memorando de entendimento assinado em abril pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sergio Amaral. Deve haver uma transferência de tecnologia da indústria do açúcar e do álcool brasileira para a Índia, segunda produtora mundial de cana de açúcar. Arcuri informou que um dos objetivos da missão é promover a venda de tecnologia e equipamentos de processamento da cana para os empresários indianos e, eventualmente, de automóveis. Também será discutido o uso do álcool como carburante. Arcuri disse que toda a cadeia do álcool e do setor automobilístico estará representada nas reuniões. "O que interessa mais efetivamente ao Brasil é fazer com que os maiores produtores de cana e de açúcar sejam também produtores e consumidores de álcool, o que dará equilíbrio nos preços no mercado internacional e traria grandes ganhos para o Brasil", disse Arcuri. Para o secretário, a transformação do álcool em mercadoria internacional, em médio e longo prazos, deixará o mercado mundial muito mais equilibrado. "Isso é altamente decisivo para o Brasil", afirmou.