Mistura da gasolina ao álcool pode ser reduzida O volume de álcool anidro que é adicionado hoje na gasolina pode ser reduzido dos atuais 25% para entre 23% e 20% apenas durante a entressafra de cana, entre fevereiro e março. Este rumor circula pelo mercado desde dezembro e ganhou força nos últimos dias depois que o preço do anidro se aproximou dos R$ 1.000 por metro cúbico na BM&F. Analistas ouvidos pela Agência Estado não descartam uma redução, embora acreditem que a maior oferta criada por esta medida não deverá derrubar as cotações. Um consultor próximo ao governo disse a área econômica já está estudando a possibilidade de redução. Monitoramento A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou, através da assessoria, que não descarta a redução, mas que, na última reunião realizada entre técnicos do governo e da entidade, a avaliação foi de que o percentual não precisa ser mudado. O monitoramento do governo está sendo semanal. Segundo o chefe do departamento de açúcar e álcool da secretaria de produção e comercialização do Ministério da Agricultura, Ângelo Bressan, até agora não há pedido formal das usinas para que o percentual seja reduzido. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ainda não tomou conhecimento da questão do álcool e apenas deverá discutí-la na próxima semana. Estoque suficiente Os estoques de álcool serão suficientes para atravessar a entressafra neste início de 2003, segundo analistas ouvidos pela Agência Estado. Júlio Maria Borges, da JOB Consultoria e Planejamento, destaca que para que o álcool seja suficiente para suprir a demanda até o início de abril, a safra tem que ser antecipada em um mês, de maio para abril, e a produção de álcool tem que ser maior que a do mesmo mês em 2002, para que a oferta fique folgada. Borges estima que os estoques de passagem da safra 2002/03 para 2003/04 serão de 200 milhões de litros no Centro-Sul, volume suficiente para o consumo de sete a dez dias. A Datagro, do consultor Plínio Nastari, estima que estes estoques deverão ficar em torno de 157 milhões de litros se a produção de álcool no primeiro mês da próxima safra, em abril, for de 300 milhões de litros. Sem a produção antecipada, a Datagro estima um déficit de 143 milhões de litros a partir de maio. Borges, da Job, acredita que não haverá problemas nesta antecipação. "Há condições para antecipar e aumentar a produção. O clima tem sido quase perfeito. Houve estiagem na época da colheita e chuvas no final do ano. Tudo indica que a cana estará pronta para ser colhida em abril", afirma. Nordeste Seja qual for o volume exato dos estoques, ele será pequeno o suficiente para impedir o envio de álcool do Nordeste para o Centro-Sul como aconteceu em outros anos. "Se isso acontecer o Centro-Sul terá que mandar álcool de volta em maio. O consumo nordestino também está aquecido", informou um consultor do setor. Ele afirma que, apesar de estimar uma pequena sobra, há necessidade da redução do anidro na gasolina por causa das exportações que o Brasil teria que cumprir no período. "As vendas externas cresceram e temos que manter esse mercado cativo", diz. Um corretor do mercado de álcool acredita que existirá estoques de álcool para até 20 dias na entrada da próxima safra e se uma redução da adição do anidro na gasolina for adotada será uma medida preventiva. "Em relação aos preços, não faz diferença. Se houver uma queda, será mínima", disse. Preços em alta O preço do álcool anidro apurado pelo Cepea/Esalq em várias regiões do Estado de São Paulo deu um salto de quase R$ 50 entre a última semana de dezembro e a primeira de janeiro, saindo de R$ 795,39 para R$ 845 o metro cúbico. O hidratado subiu de R$ 692,21 para R$ 727,63 o metro, no período. Em Ribeirão Preto, principal região produtora de São Paulo, o anidro tem saído por R$ 950, que é praticamente o preço que está sendo cotado na BM&F, do qual precisam ser debitados cerca de R$ 30 do frete até Paulínia. Hoje o contrato março fechou em R$ 978 no mercado futuro, com alta de R$ 15. O contrato registra alta de 121,97% ante o mesmo vencimento em 2002 e só no último mês subiu 15,74%.