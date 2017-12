Mistura de álcool na gasolina está acima de 30%, diz Unica O diretor técnico da União da Agroindústria Canavieira (Unica), Antonio de Pádua Rodrigues, afirmou que o uso irregular do álcool anidro na mistura com a gasolina, acima do limite de 25% permitido por lei, deve gerar uma demanda extra de 1 bilhão de litros nesta safra. Segundo ele, a mistura média "está muito acima dos 30%". Já o presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho, disse que a obrigação de fiscalizar o percentual de mistura é da Agencia Nacional do Petróleo e não da entidade produtora do combustível. Carvalho garantiu ainda que no caso do álcool hidratado "há um nível absurdo de mistura de água". Carvalho e Pádua participam do seminário de instalação do Pólo de biocombustível em Piracicaba.