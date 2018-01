Mistura de álcool na gasolina pode chegar a 25% O ministro da Agricultura, Luis Carlos Guedes Pinto, disse nesta terça-feira em São Paulo que o governo poderá elevar para 25% a mistura de álcool na gasolina, caso os estoques estejam em níveis confortáveis. "Em janeiro o governo terá uma reunião para reavaliar essa situação e, se os estoques estiverem com bons níveis, a mistura pode chegar ao percentual pedido pelas usinas", disse. Recentemente, o governo autorizou a elevação de 20% para 23% o percentual de álcool misturado na gasolina comercializada nos postos de combustíveis. A solicitação das usinas era de que a mistura fosse elevada de 20% para 25%, pedido que não foi aceito pelo governo, que preferiu não correr o risco de haver um desabastecimento do mercado nacional, como o ocorrido neste ano, durante a entressafra da colheita da cana-de-açúcar. Reivindicações Guedes disse que pretende levar as reivindicações feitas pelo setor agrícola ao Ministério das Relações Exteriores. A promessa foi feita nesta terça durante reunião do Conselho Superior de Comércio Exterior (Coscex), da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). "Já está tudo anotado e as propostas serão todas encaminhadas ao Itamaraty", disse o ministro. Ele lembrou que as reivindicações não são da alçada do Ministério da Agricultura, mas têm sido tratadas com prioridade dentro da pasta. Apesar de as relações do Brasil com o Mercosul não terem se desenvolvido como o setor privado gostaria, o ministro da Agricultura considera que o País avançou nas negociações internacionais, principalmente em relação aos produtos agrícolas. "Avançamos muito nos últimos anos e claro que existem setores que avançaram menos e acabam generalizando uma situação", disse. Guedes embarca nesta quarta-feira para Montevidéu, Uruguai, onde participa da reunião de ministros da Agricultura do Mercosul, para discutir um programa continental de controle sanitário, com ênfase para a febre aftosa. Além dos países membros do bloco, participarão representantes do Chile, Bolívia e Venezuela e foram convidados Peru, Colômbia e Equador. "É ilusão pensar que é possível controlar a doença em um país isoladamente. Estamos levando a proposta para formatar um programa de combate", disse o ministro.