Mistura de mandioca à farinha de trigo é inconstitucional O jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Miguel Reale, a pedido de entidades ligadas ao setor de trigo do País, emitiu, nesta terça-feira, parecer jurídico contrário ao Projeto de Lei 4679, do deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que propõe a obrigatoriedade da mistura de 10% de derivados de mandioca em toda a farinha de trigo produzida no Brasil. Em parecer jurídico sobre o projeto, atualmente em tramitação no Congresso, Reale avaliou que a proposta fere três princípios básicos da Constituição brasileira: o princípio da livre empresa, o da isonomia e o direito do consumidor. Nesta quarta-feira, a Câmara Federal faz audiência pública para discutir o projeto do deputado Aldo Rebelo. O princípio da livre empresa estaria ferido, segundo o jurista, porque o projeto retira da empresa o direito à prerrogativa de elaborar produtos usando matéria-prima que melhor lhes convenha, de acordo com o livre mercado. Já o princípio da isonomia estaria duplamente comprometido. Primeiro porque o projeto de lei privilegia o setor da mandioca em detrimento de outros setores agrícolas, já que estabelece um mercado cativo para o produto. Segundo porque coloca a indústria brasileira que usa a farinha de trigo como insumo em posição de inferioridade em relação à indústria internacional, porque lhe retira a possibilidade de competir em igualdade de condições, tanto no mercado internacional como no nacional. O jurista Miguel Reale destacou ao final do seu parecer que o projeto fere os direitos do consumidor previstos tanto na Constituição como no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que elimina a liberdade de escolha do consumidor. Diz o parecer: "É imperativo constitucional que nosso ordenamento jurídico atenda ao princípio maior da dignidade humana", lembrando que um dos preceitos da dignidade humana é a liberdade de escolha à qual todo ser humano tem direito. O parecer destaca ainda que suas três considerações de inconstitucionalidade valem também para a Lei Estadual 9782, aprovada no ano passado no Mato Grosso do Sul, que obriga toda a indústria de pães e similares a misturar 10% de farinha de mandioca em toda a farinha usada para fazer pães e similares no Estado. Reale afirmou que a lei estaria ainda passando por cima de uma legislação federal, que estabelece a competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para normatizar o mercado de alimentos. E a Anvisa já editou regulamento que faculta, não obriga, as misturas de farinhas.