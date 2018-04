Mitsubishi corta produção no Japão A montadora japonesa Mitsubishi Motors planeja cortar sua produção nas cinco fábricas que tem no Japão, além de abrir mão de mil funcionários temporários. A empresa já tinha anunciado um plano para cortar a produção de veículos em duas dessas cinco fábricas, nas províncias de Aichi e Gifu. Nas outras três fábricas de Kurashiki, Kioto e Konan, também haverá cortes, devido à crise que derrubou as vendas da fabricante.