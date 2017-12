Mitsubishi fará recall de 2,3 mil veículos A Mitsubishi Motors do Brasil está convocando 2.302 proprietários dos modelos Galant e Eclipse importados para o Brasil para um recall. De acordo com o presidente da empresa, Eduardo de Souza Ramos, a convocação atinge 1,1 mil veículos Galant ES/GS, ano/modelo 94/95, 812 unidades do Eclipse, ano 95 - ambos fabricados nos Estados Unidos e 390 unidades do Galant modelo V6 hatchback, ano 95, produzidos no Japão. A empresa informou que os carros podem apresentar danos na coifa, o que permitiria a saída de graxa, diminuindo a vida útil do pivô, gerando ruído e, em situação extrema, comprometendo a segurança do veículo. Além disso, no caso do Galant hatchback importado do Japão, há a possibilidade de falha em um ponto de solda do tanque de combustível, o que poderia causar odor de combustível e, em situação extrema, vazamento de combustível, comprometendo a segurança do veículo. As informações foram veiculadas em anúncios publicados nos jornais de hoje. Os proprietários estão sendo convocados a comparecer a uma das 62 concessionárias da Mitsubishi para uma inspeção e eventual troca dos componentes com defeito. A campanha de recall, que será feita também por meio de canais de rádio e televisão e de carta aos proprietários dos veículos, vai durar até o dia 30 de abril de 2001.