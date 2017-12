Mitsubishi: orientações sobre recall O Procon-SP quer orientar os consumidores a respeito do comunicado efetuado pela Mitsubishi em alguns jornais no dia 1o. A empresa publicou que poderiam haver danos na coifa do pivô da suspensão dianteira dos veículos Galant, ano/modelo 94/95, e Eclipse, ano/modelo 95, o que provoca saída de graxa e, no caso específico do Galant, vazamento de combustível. O Procon-SP informa que a referida empresa já foi notificada nos termos da legislação de defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que "sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança" e, caso as falhas sejam descobertas após a introdução do produto no mercado, a empresa "deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários". A Mitsubishi vem prestando os esclarecimentos solicitados e, no dia 31 de outubro, entregou documentação complementar sobre o atual comunicado, que está sendo analisada por esta Fundação. Orientações aos consumidores O Procon orienta os consumidores a procurarem as concessionárias Mitsubishi Motors para inspeção ou troca dos componentes mencionados e exigirem comprovante do serviço efetuado, documento que, para sua segurança, deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo. Tendo em vista que a data de validade da campanha da Mitsubishi, conforme o anúncio, expira em 30 de abril do ano que vem, o Procon-SP orienta os consumidores que eventualmente tiverem algum problema após essa data, que seus direitos estão garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Isto significa que, na eventualidade de algum incidente provocado pelas peças apontadas, após o período mencionado, a montadora poderá ser responsabilizada nos termos da lei. O telefone para atendimento dos consumidores fornecido pela Mitsubishi, é o 0800-158139.