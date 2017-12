Mittal e Arcelor estão interessadas na CSN, diz jornal britânico A Mittal Steel Co, maior siderúrgica do mundo, de origem indiana, e a européia Arcelor SA, segunda maior, estão tentando comprar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), avaliada em até US$ 10 bilhões, afirma o jornal britânico The Business, citando altos executivos da Arcelor do Brasil e banqueiros brasileiros. O jornal afirma que executivos da Mittal e da Arcelor conversaram com a CSN, cujo presidente, Benjamin Steinbruch, detém 47% da companhia. Uma porta-voz da Mittal disse que a companhia não comentará a especulação do mercado. O porta-voz da Arcelor não estava disponível imediatamente para comentar a informação.