Mittal espera negociar com Arcelor na próxima semana O grupo siderúrgico Mittal Steel espera que a direção de Arcelor se sente para negociar na próxima semana, depois de analisar a sua nova oferta de aquisição, segundo o jornal britânico The Times. A Arcelor receberá nos próximos dias o plano de empresa da Mittal, maior produtor de aço do mundo em volume. Em janeiro, o grupo apresentou uma oferta de aquisição do rival, líder mundial em vendas, considerada pela empresa como hostil. No dia 19 de maio, a companhia anglo-indiana apresentou uma oferta melhorada, com valor 34% acima da inicial. O presidente da Mittal Steel, Lakshmi Mittal, mostrou otimismo numa entrevista ao The Times. "O sucesso da transação é muito importante para a indústria e para os acionistas das duas empresas." A nova oferta avalia o gigante europeu em 25,8 bilhões de euros, contra os 18,6 bilhões da primeira oferta, apresentada em 27 de janeiro. A Mittal Steel oferece uma ação sua e mais 11,10 euros em dinheiro por cada ação do grupo europeu, ou 17 ações por 12, ou ainda 37,74 euros por cada título da Arcelor.