Mittal faz oferta de US$ 22,78 bi para comprar Arcelor A maior fabricante de aço do mundo, Mittal Steel, anunciou nesta sexta-feira oferta de 28,21 euros (US$ 34,55) por ação da rival francesa Arcelor, movimento que encabeça a consolidação do setor. A oferta total da Mittal Steel pela siderúrgica francesa é de 18,6 bilhões de euros (US$ 22,78 bilhões). As ações das companhias foram suspensas na sessão de hoje da pan-européia Euronext. O valor da oferta da Mittal pela Arcelor representa um prêmio de 27% sobre o preço de fechamento das ações no pregão de ontem da Euronext Paris. A oferta da Mittal pela Arcelor divide-se em três partes: uma primeira, mista, compreende dinheiro e troca de ações, ou seja, quatro novos papéis da Mittal Steel, mais 35,25 euros, por cada cinco ações da Arcelor. Outra parte é uma oferta secundária em dinheiro de 28,21 euros para cada papel da Arcelor, além da oferta secundária de troca de ações que consiste de 16 novos títulos da Mittal para cada 15 da Arcelor. A Mittal afirma que vê sinergias de US$ 1 bilhão na compra, marketing e eficiência de produção e política de dividendos de cerca de 25% durante o ciclo. A nova companhia terá valor de receita pró-forma em 2005 de US$ 69 bilhões e Ebitda de US$ 12,6 bilhões, além de capitalização de mercado pró-forma de US$ 40 bilhões. A Mittal Steel também informou que entrou em acordo com a alemã ThyssenKrupp, para a qual venderá as ações circulantes da Dofasco pelo equivalente em euros a 68 dólares canadenses por ação - nesta semana, a Arcelor anunciou acordo de compra destas ações por 71 dólares canadenses cada uma.