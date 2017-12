Mittal Steel melhora oferta de aquisição da Arcelor O grupo Mittal Steel valorizou em 34% sua proposta aos acionistas do grupo siderúrgico europeu Arcelor. Com isso, a oferta está agora em 37,74 euros para cada ação da companhia. A empresa como um todo está avaliada em 25,8 bilhões de euros, frente aos 18,6 bilhões de sua oferta anterior, feita em 27 de janeiro. Pela nova proposta, o grupo anglo-indiano oferece uma ação sua mais 11,10 euros em dinheiro por cada título da Arcelor, ou 17 ações da Mittal Steel por cada 12 do grupo europeu. Segundo um comunicado da empresa, a avaliação de 37,74 euros por ação - valor que será revisado para baixo se for feito o pagamento de algum dividendo - representa também uma valorização de 70% sobre o preço no fechamento do dia 26 de janeiro, antes do anúncio da oferta pública de aquisição. Os acionistas da Arcelor podem optar por uma combinação de ações e dinheiro na proporção que desejarem, para que 29,4% do total que seja pago aos acionistas seja em dinheiro e 70,6%, em títulos. A quantia máxima em dinheiro que a Mittal Steel pagará será de aproximadamente 7,6 bilhões de euros, enquanto o teto de ações emitidas rondará os 684,4 milhões de euros. "Não somente oferecemos a eles um aumento muito significativo em relação ao dinheiro, mas também uma maior participação na companhia resultante da oferta", afirmou o presidente e conselheiro delegado do grupo siderúrgico, Lakshmi Mittal. Na quinta-feira, a Mittal Steel, o maior produtor de aço do mundo por volume, abriu o prazo de aceitação da oferta pública de aquisição em Bélgica, França e Luxemburgo, período que termina em 29 de junho, exceto nos Estados Unidos e na Espanha, onde os prazos não foram determinados.