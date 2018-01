M.Martan estuda mercado norte-americano A rede de lojas M.Martan, que vende artigos de cama, mesa e banho, está em prospecção no mercado norte-americano. Há cerca de um mês, abriu sua primeira loja fora do Brasil, em Miami, em um shopping destinado a atacadistas. De acordo com o gerente de Marketing, Marco Fernandes, o objetivo da empresa é avaliar a aceitação dos produtos nos Estados Unidos a fim de começar a exportar para lá. "Existe um feeling de que os produtos que fabricamos podem vir a ser comercializados em outros países", afirmou, cauteloso. A empresa fará uma avaliação de viabilidade do novo negócio ao final de seis meses. A experiência vai servir também, acrescentou ele, para ter noção da qualidade dos produtos frente à concorrência e vice-versa. Um dos desafios, segundo Fernandes, é com relação a estampas e cores, uma vez que os produtos em sua maioria são de tons claros, ao contrário do gosto dos norte-americanos, adeptos de cores fortes. A M.Martan levou para Miami os mesmos produtos vendidos nas 29 unidades brasileiras, sem desenvolver qualquer artigo específico. Novas lojas Além da loja de Miami, a rede inaugurou mais dois pontos-de-venda em novembro na cidade de São Paulo, onde existem agora nove operações. As demais estão nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná e no Distrito Federal. Todos os produtos saem do parque fabril da empresa, localizado em Vinhedo, próximo à capital paulista, e vendidos unicamente nas lojas da rede. No passado, a M.Martan já exportou em algumas ocasiões, mas foram pequenos volumes e esporádicos. De acordo com Fernandes, a empresa não tem uma política de exportação nem estrutura de produção para negócios regulares. Voltada para as classes A e B, a M.Martan tem como carro-chefe o segmento ?cama?, principalmente edredons, que respondem pela maior parte do faturamento (não revelado). M.Martan é o nome fantasia da Têxtil Rossini, empresa fundada em 1984 por Marilena Rossini, ainda no comando da companhia, dividindo a administração com as filhas Mariângela e Marilise. Leia mais sobre o setor de Comércio e Serviços no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.