MMC anuncia recall do Mitsubishi ASX AWD A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/MJ) informa que a MMC Automotores, representante no País da marca japonesa Mitsubishi, anunciou campanha de chamamento (recall) para inspeção e, se necessário, "aplicação do aderente do vidro panorâmico do teto dos veículos ASX AWD fabricados entre 2010 e 2011".