MME anuncia leilão de transmissão para 27 de novembro

O leilão será realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com previsão de início às 10 horas. O aporte de garantias das empresas interessadas ocorrerá entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, pelo sistema online, ou no dia 25 para as garantias sem a certificação digital e com conta caução. A assinatura dos contratos de concessão está prevista para abril de 2010. O leilão será disputado na modalidade reversa. Ou seja, serão vencedoras do certame as empresas que oferecerem a menor Receita Anual Permitida (RAP) para prestação do serviço de transmissão.