MME marca leilão de energia nova para 21 de dezembro

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, disse na semana passada que o leilão A-5 deverá contar com, pelo menos, dois dos sete projetos de novas hidrelétricas que o governo queria oferecer aos investidores. Segundo ele, estão mais próximos de conseguir o licenciamento ambiental - e assim viabilizar a participação no leilão - os projetos das usinas de Santo Antônio do Jari (AP/PA), de 300 megawatts (MW), e Garibaldi (SC), de 175 MW.