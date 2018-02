MME pede à Aneel que cancele os processos do leilão de linha de transmissão O Ministério de Minas e Energia informou nesta segunda-feira que pediu para Aneel cancelar os processos do leilão de linha de transmissão, que deveria ter ocorrido na última sexta-feira. O leilão foi suspenso por conta de duas liminares obtidas na Justiça do Distrito Federal, pelas empresas espanholas Elecnor e Isolux Wat. Segundo o Ministério, a Aneel teria concordado com o pedido. Com isso, o processo terá que ser recomeçado a partir da redação de um novo edital. Isso significa que pelos prazos regulamentares um novo leilão só ocorrerá em prazo de 45 a 90 dias.