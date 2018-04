MMX suspende operação em Corumbá A MMX, do empresário Eike Batista, decidiu suspender 100% das atividades da usina de metálicos e da mina de Corumbá (MS) a partir do final de novembro. Com a decisão, a MMX espera reduzir o custo de suas operações e evitar o aumento dos estoques. A empresa também decidiu suspender indefinidamente os investimentos na usina de tarugos de Corumbá, cujos investimentos tinham sido anunciados em US$ 200 milhões.