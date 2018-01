Modelo 190 expande mercado europeu para Embraer A Embraer entregou nesta quinta-feira para a Régional - Compagne Aérienne Européene, subsidiária do grupo Air France, a primeira aeronave do modelo 190, de um pedido de seis unidades encomendadas pela empresa. A companhia francesa também tem opção de compra para mais seis unidades. Configurada para 100 lugares, a aeronave tem preço de tabela de US$ 33 milhões. Na cerimônia de entrega, realizada na sede da empresa em São José dos Campos (SP), o presidente da Embraer, Maurício Botelho, destacou que esse será o primeiro 190 entregue para uma companhia da Europa, um mercado de grande importância para a empresa. "A utilização da aeronave pela Air France praticamente endossa e abre oportunidades para novas vendas desse produto nesse mercado", disse. Atualmente, a Embraer tem 257 pedidos firmes do 190. O modelo já está em operação em linhas de 10 clientes, entre eles a Air Canadá, AeroRepublica (Colômbia), Copa (Panamá), Finnair (Finlândia), Tame (Equador), além das norte-americanas Gecas, JetBlue e US Airways. Para o presidente da companhia regional, Jean-Yves Grosse, o novo modelo representa uma economia de combustível e a redução dos gastos com manutenção. "O Embraer 190 permitirá que estendamos o alcance das nossas operações para fora da França", disse. Ele informou ainda que a empresa atende, principalmente, executivos, um público que exige regularidade, característica que pretendemos aprimorar com o novo modelo. A Régional foi criada em março de 2001, com a fusão da Flandre Air, da Proteus Airlines e da Régional Airlines. A malha da empresa interliga cerca de 20 cidades na França e outras 30 na Europa por meio de 400 vôos diários. Com sede em Nantes, a companhia opera 65 aeronaves, incluindo 46 fabricadas pela Embraer (28 ERJ-145, 9 ERJ-135, e 9 BEM-120 Brasília). Lineage 1000 Segundo Botelho, a Embraer deve fechar 2006 com 8 a 10 encomendas do jato executivo Lineage 1000. "Esse número está bem acima das nossas expectativas iniciais", disse, sem revelar de quanto era a projeção. As entregas devem começar no segundo semestre de 2008. O executivo destacou que esse jato usa a mesma plataforma do Embraer 190, mas está equipado com cama king size, banheiro com chuveiro, sala de reunião, entre outras comodidades. O preço de tabela da aeronave é de US$ 41 milhões. Segundo Botelho, a participação do segmento de jatos executivos vem crescendo significativamente nos últimos anos e deverá representar em torno de 20% da receita da empresa no futuro. Segundo ele, no passado, o segmento de aeronaves comerciais respondiam por 90% das vendas, mas em 2007 ele deve ter uma participação de 60%. O executivo reiterou ainda que a empresa está desenvolvendo novos modelos para atender ao mercado de jatos executivos e que uma nova aeronave deverá ser lançada em 2007. Apesar de não revelar detalhes, a aeronave deverá situar-se entre o Phenom 300 e o Legacy. Transição O vice-presidente executivo da Embraer para o Mercado de Aviação Comercial, Frederico Fleury Curado, garantiu nesta quinta que nada deverá mudar na direção da companhia quando ele assumir a presidência da companhia, no ano que vem. Curado foi indicado em agosto pelo conselho de administração para o cargo ocupado hoje por Maurício Botelho. A indicação antecipada teve como finalidade permitir uma transição tranqüila do comando da Embraer. "Eu e o Botelho temos personalidades bem diferentes, mas pensamos igual", afirmou o executivo. Curado continuará à frente da equipe de vendas até o início de 2007. "Não muda nada até a transição", disse.