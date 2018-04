Modelo do pré-sal pode dar preferência à Petrobras

O suporte legal que permitiria a ?reserva de mercado? para a Petrobras está no artigo 177 da Constituição. Diz o parágrafo 1º desse artigo que ?a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas?, como pesquisa e lavra das jazidas de petróleo, além da refinação, ?observadas as condições estabelecidas em lei?.

Na prática, ao construir as regras do pré-sal, o governo terá, obrigatoriamente, de mudar dispositivos da Lei do Petróleo (9.478/1997). Por essa lei, que quebrou o monopólio da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso, a exploração de jazidas deve ser feita mediante contratos de concessão precedidos de licitação pública. ?A Petrobras tem de ter o controle de todo o processo para que não possa ficar com a pior parte?, afirmou Lula. ?Temos a faca e o queijo na mão. Quero ver como vão se comportar aqueles que outro dia queriam privatizar a Petrobras e a chamavam de paquiderme?, completou o presidente, aproveitando o pré-sal para atacar os adversários do PSDB e do DEM e bombardear a CPI da Petrobras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.