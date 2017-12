Modelo do setor elétrico está quase pronto, diz Tolmasquim O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse que o novo modelo para o setor elétrico já está em sua fase conclusiva. "Nesta semana vamos ter reuniões decisivas", disse o secretário, depois de participar da abertura da Conferência Regional da América Latina e do Caribe sobre Energias Renováveis, no Palácio do Itamaraty. Do encontro - que terá participação, amanhã, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e das ministras Dilma Rousseff (Minas e Energia) e Marina Silva (Meio Ambiente) - sairá um documento para a Conferência Internacional que ocorrerá em 2004, na Alemanha. Tolmasquim não quis adiantar pontos já definidos no novo modelo do setor elétrico além dos já divulgados, como o de que a energia do pool será adquirida por leilões com ofertas feitas por empresas.