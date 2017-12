Modelo energético, S&P e reformas animam mercado O mercado financeiro encerrou a quarta-feira com um desempenho bastante positivo, após a melhora na perspectiva da dívida exerna brasileira pela agência de risco Standard & Poor´s e a divulgação do novo modelo de energia elétrica. Também ajudaram o andamento das reformas e a confirmação das propostas para a compra da Embratel. A bolsa encerrou o pregão em novo recorde de pontos, 21.296 mil, em alta de 1,54%, com volume acima de R$ 1,1 bilhão. As ações do setor elétrico tiveram ótima desempenho, com a Cesp encabeçando a lista e valorizando 5,77%. Os papéis da Embratel subiram 4,34%. O dólar caiu com a melhora das avaliações de risco sobre a dívida brasileira. O comercial recuou 0,24%, para R$ 2,938. No mercado de títulos da dívida externa, pouco antes do fechamento, o C-Bond estava em 97,12 centavos por dólar e o risco Brasil caía 10 pontos. Os juros futuros também recuaram, com os investidores apostando numa queda de 1 ponto porcentual na taxa Selic, na próxima semana.