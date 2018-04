Modelo se espalha pelo mundo O modelo que serviu para disseminar o microcrédito no mundo foi o do bengalês Muhamed Yunus. Em 1976, em Bangladesh, Yunus fundou o Grameen Bank, a primeira instituição de microcrédito do mundo. Seu objetivo é oferecer empréstimos de baixo valor - de até US$ 100 - para a população de menor renda. Com isso, viabilizou pequenos negócios no setor da pesca, de agricultura e de serviços, entre outros. Na época em que foi lançado, poucos acreditavam no sucesso do banco de microcrédito. Mas, três décadas depois, o Grameen Bank já contava com uma carteira de mais de 6 milhões de clientes. Com o sucesso de seu modelo de microcrédito, o professor de economia Muhamed Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2006. O conceito do banco Grameen (que significa povoado) foi exportado para mais de 40 países.