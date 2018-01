Modelos 2000 estão até 16% mais baratos Quem estava guardando um dinheirinho para comprar o tão sonhado carro zero quilômetros, este é um bom momento. Algumas concessionárias estão dando até 16% de desconto nos veículos modelo 2000/2001. A GM está dando descontos de até 10%: um Astra GL, duas portas, com preço de tabela de R$ 28,5 mil, está sendo vendido, na agência Convel, no Pacaembu, por R$ 25,6 mil. O diretor do Grupo Pompéia Ulisses Pires garante que tem no estoque apenas 28 carros modelo 2000. "A baixa taxa de juros deu uma aquecida no mercado, e a vantagem dos descontos está sendo boa tanto para as revendedoras, quanto para os clientes." Na agência Sabrico, revendedora da Volkswagen, os descontos são de até 12%. O Golf 16 válvulas que estava custando R$ 35,864 mil, está sendo vendido por R$ 31,5 mil. A agência Sonnervig, revendedora Ford, a queima de estoque ainda não começou. Mas, de acordo com gerente José Alberto Almeida, a Ford iniciará a promoção da linha 2000 a partir de fevereiro." A única promoção da loja é do pequeno Ka, com reduzida taxa de financiamento: o modelo que custava R$ 16, 250 mil está sendo vendido por R$ 14,990 mil. Na Concessionária Amazonas, revendedora Fiat, o estoque da linha 2000/2001 está esgotado. "A última unidade que temos é um Fiat Marea com desconto de 16%. O carro tem preço de tabela de R$ 40,4 mil, e está saindo por R$ 34,5 mil", diz o gerente Fábio Canesin. Ele fala ainda que a grande procura pela linha 2000 ocorreu há 15 dias, quando iniciaram a promoção.