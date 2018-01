Modelos 2002 da Fiat com desconto Parece que a Fiat saiu na frente. Antes que os seus principais concorrentes - Volkswagen, General Motors e Ford - renovassem sua linha de automóveis zero-quilômetro no mercado nacional, a Fiat realiza uma promoção de fábrica para dois modelos 2002: Marea e Brava, recém-chegados às concessionárias. Os dois automóveis, na versão SX, têm preços reduzidos em relação ao sugerido pela tabela, além de seguro grátis por seis meses, entre outras ofertas de brindes. O Brava traz ainda ar-condicionado e direção hidráulica também gratuitos. A chamada "Loucura Fiat" oferece o Brava SX por preço a partir de R$ 28,6 mil e Marea SX por R$ 32.325,00. O Brava, além das outras ofertas e descontos, terá pago pelos lojistas documentação, emplacamento e IPVA, deixando a revenda com o tanque de combustível cheio. Há ainda outras ofertas 2001/2001: Palio Young (R$ 13.341,00, com 25% de sinal e taxa de juros de 1,79% ao mês), Palio EX (R$ 15.180,00, com entrada de 50% e juros de 1,55% ao mês) e Siena EX (R$ 17.565,00). A montadora segue o inverso de Renault e Mercedes-Benz, que já têm à venda modelos 2002, mas com preços reajustados. As concessionárias Renault começam a receber a linha Clio 2002, que traz algumas novidades. A marca está lançando uma nova versão do modelo, o Clio Tech Run, também inspirada na versão Si, que custa R$ 24.190,00. Outra alteração da linha Clio 2001/2002 é a inclusão do Clio RL 1.0 16V posicionado entre a versão Yahoo! e a RN 1.0 8V. O carro oferece como equipamentos de série bolsa inflável dupla, ar quente, vidros verdes, desembaçador do vidro traseiro e nova calota. O Clio RL 1.0 16V custa R$ 18.690,00. A Mercedes-Benz está lançando o novo Classe A 2002, que está em média 1,5% mais caro que a versão 2001. A versão A160 Classic 2002, mais barata, com câmbio mecânico, tem preço sugerido de R$ 36.223,00 e a versão Elegance, topo de linha, com câmbio automático, sai por R$ 45.899,00.