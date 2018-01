Modernos: opção para não arriscar Investir em artistas modernos como Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Volpi, Lasar Segall, Guignard ou Iberê Camargo é um negócio bom e seguro, especialmente por serem artistas consagrados no País. Disputadas pela elite brasileira, suas obras custam de US$ 100 mil a US$ 800 mil e, em casos raros, podem atingir preços mais altos. O famoso Abaporu, de Tarsila do Amaral, foi arrematado em 1995 por US$ 1,4 milhão pelo colecionador argentino Eduardo Constantini, até hoje o mais alto preço alcançado por uma obra brasileira. Portinari, autor de vários painéis em prédios públicos, foi um dos maiores responsáveis pelo interesse despertado pela arte brasileira e ajudou a fundar o mercado brasileiro de arte, a partir dos anos 50. Ainda é um dos pintores brasileiros mais procurados. "Um bom Portinari é vendido em 24 horas", assegura o leiloeiro Renato Magalhães de Gouveia.