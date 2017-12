Moeda de aço de R$ 1 perde poder de compra na terça-feira As moedas de R$ 1,00 de aço inoxidável perderão o poder de compra a partir da terça-feira da próxima semana, dia 23 de dezembro. Passada esta data, as moedas poderão ser trocadas pelas moedas bimetálicas do mesmo valor em qualquer agência bancária e nas representações do Banco Central (BC) até 22 de março do próximo ano. Desta data em diante, as moedas só poderão ser trocadas nas representações do BC e em algumas agências do Banco do Brasil (BB) a serem escolhidas. "Não haverá prazo determinado para o fim deste processo de troca depois do dia 22 de março", explicou o diretor de Administração do BC, João Antônio Fleury Teixeira. Desde setembro último, o BC conseguiu trocar 30 milhões de moedas de aço inoxidável por moedas de R$ 1,00 bimetálicas. "Este valor ainda é muito baixo", disse Fleury, lembrando que ainda existem em circulação 180 milhões de moedas de R$ 1,00 de aço inoxidável.