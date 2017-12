Moedas antigas de R$ 1 saem de circulação dia 23 O Banco Central voltou a veicular, nos últimos dias, campanha publicitária para alertar a população sobre o recolhimento das antigas moedas de R$ 1, que saem de circulação a partir do próximo dia 23 de dezembro. Segundo o BC, vídeos p ara TV e spots para rádio que foram veiculados durante uma semana no mês de setembro voltam a ser veiculados neste mês. Spots de rádio informando sobre os prazos para a troca das moedas estão sendo veiculados desde o dia 2 em rádios de todo o país e estarão no ar até o dia 12. Já o comerciais de TV serão exibidos de hoje a 14 de dezembro em todas as emissoras de TV nos horários de maior audiência. Cartazes estão afixados em agências de bancos e dos Correios, associações comerciais e órgãos público s. O BC esclarece que as moedas antigas de um real só ficarão em circulação até o dia 22 de dezembro. Até essa data, os comerciantes podem receber a moeda cunhada em prata. Entre os dias 23 de dezembro de 2003 e 22 de março de 2004, todas as agências bancárias do país e o Banco Central podem trocar as moedas antigas. Depois de 22 de março, só o Banco Central ou agências autorizadas do Banco do Brasil farão a troca. As moedas que forem recolhidas serão derretidas pela Casa da Moeda. As moedas com bordas douradas já começaram a ser distribuídas aos bancos para substituir as que estão saindo de circulação. A moeda antiga deixou de ser fabricada no começo deste ano. - aquelas que não possuem bordas douradas - desde que iniciou o processo de recolhimento em 22 de setembro. Isso representa 10,4% do total dessas moedas em circulação, que chegam atualmente a 189 milhões de unidades. O BC estima que vá recolher 42 milhões dessas moedas até o Nata, mas o recolhimento maior deve ocorrer entre o final dezembro e 22 março de 2004. Segundo o Departamento do Meio Circulante do BC (Mecir), houve, na prática, até agora, uma troca de moedas, já que nesse mesmo período o BC colocou no mercado outras 20,6 milhões de novas moedas de R$ 1 real com friso dourado. Trata-se de uma coincidência, já que as moedas velhas podem ser trocadas por cédulas ou por conjunto de moedas de menor valor. O Mecir conta com 73 milhões de novas moedas de R$ 1 em estoque que asseguram a retirada das outras moedas sem causar transtornos. Os dirigentes do Banco Central ressalta que essa é a primeira vez que o Brasil faz esse tipo de troca de moedas, ação que no passado esteve associada ao processo de alta de inflação. As razões para a troca se devem à necessidade de aprimoramento do ch amado meio circulante, de modo a facilitar a identificação e a aumentar a segurança do dinheiro brasileiro. À medida que forem retiradas de circulação, as moedas serão conferidas, descaracterizadas e transformadas em discos de aço inoxidável. A partir daí, vendidas como sucatas para siderúrgicas que poderão reaproveitar o material. O recolhimento das moedas de R$ 1 real de aço inoxidável está previsto e regulamentado no Comunicado 11.442 de 19 de setembro de 2003.