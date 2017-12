Moedas antigas de R$ 1 só valem até esta terça A partir desta terça-feira, as moedas de R$ 1, lançadas em 1994 e feitas em aço inoxidável, perderão o valor de compra. O Banco Central solicitou às associações comerciais de todo o País que orientem os comerciantes a não mais aceitarem estas moedas a partir da quarta-feira. Elas serão substituídas pelas de R$ 1 bimetálicas, de duas cores, com círculo menor de aço inoxidável e prateado e em volta o aro dourado obtido mediante tratamento químico. A decisão de acabar com as moedas foi anunciada em agosto e faz parte da substituição de toda a família de moedas do real. O principal motivo que levou o BC a começar a troca foi a falsificação. De 1994 para cá, o BC já apreendeu 416.161 moedas falsificadas. Quem ainda possuir as moedas antigas não terá prejuízo. Até o dia 22 de março poderá trocá-las em qualquer ponto de atendimento bancário ou nas representações do BC. Vencido este prazo, as trocas somente poderão ser efetuadas, por tempo indeterminado, nas representações do BC e em agências específicas do Banco do Brasil (BB), ainda a serem definidas. Até a semana passada a troca de moedas estava muito aquém do esperado. Até o dia 15, apenas 10% das 210 milhões moedas foram substituídas pelas bimetálicas. Ainda restavam 180 milhões de moedas antigas em circulação. Por isso, o BC decidiu intensificar a campanha de conscientização da população sobre a necessidade de se fazer a troca, em propagandas no rádio e na televisão. O BC assegura que dispõe de moedas bimetálicas para efetuar a troca. O total de novas moedas em estoque está hoje em 107,619 milhões e já existem 130,448 milhões delas já em circulação.