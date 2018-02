Moedas da Ásia caem com nova cobrança de IOF no Brasil

As moedas da Índia e da Indonésia foram pressionadas nesta quinta-feira, 19, pela decisão do Brasil de taxar as operações com recibos de ações brasileiras no exterior, com o objetivo de restringir a migração de investidores do mercado local depois da cobrança de IOF anunciada no mês passado. A medida levantou temores na Ásia de que mais países asiáticos possam adotar controles de fluxo de capital. Isso porque, com as economias ocidentais ainda saindo da recessão e os juros em recorde de baixa, os mercados emergentes, com crescimento mais forte, estão sendo inundados de recursos.

O site do jornal Financial Times também chama atenção para o assunto nesta quinta-feira. A matéria do FT afirma que a medida adotada pelo Brasil espalhou o medo no mercado de que outros países também adotem medidas para controlar a cotação de suas moedas. Segundo a matéria, as divisas de mercados emergentes atingiram níveis que ameaçam minar os seus setores exportadores. "Até agora, a maioria das economias emergentes conseguiu contornar o problema intervindo no mercado cambial para reduzir a apreciação de suas moedas", destaca o jornal.

Nesta quinta, o presidente do banco central de Taiwan aproveitou a oportunidade para alimentar as dúvidas de especuladores sobre apostas em ganhos na moeda local, enquanto a Índia descartou a necessidade de uma ação imediata, mas ambos ressaltaram que estão observando de perto os fluxos de capital.

A Rússia também considera maneiras de controlar o fluxo de capital entre fronteiras, incluindo a possibilidade de cobrar um "imposto Tobin" sobre transações cambiais internacionais, informou nesta quinta-feira o primeiro vice-presidente do banco central, Alexei Ulyukayev. O imposto, cujo nome vem do economista James Tobin, incide sobre transações cambiais entre fronteiras e acaba penalizando a especulação cambial de curto prazo.

O país se junta a outras economias exportadoras de commodities como Brasil e Indonésia na tentativa de esfriar os ingressos de capital especulativo que podem impulsionar as moedas locais e reduzir a lucratividade de exportadores de matérias-primas mesmo com os preços de commodities subindo.

"Precisamos desenvolver uma maneira efetiva de controlar as transações entre fronteiras, algo similar ao imposto Tobin", disse Ulyukayev. A Rússia apenas colocaria em vigor tais medidas após extensas discussões, acrescentou ele, em conferência sobre o rubro, em Moscou.

Na Indonésia, a rúpia caiu cerca de 1%, para 9.510 ante o dólar, mesmo com o BC vendendo dólares para dar suporte à moeda. A rúpia da Índia recuava 0,5%, para 46,41/42 por dólar.

Na quarta-feira, o Brasil anunciou a taxação de 1,5%, dizendo que a cobrança busca "equalizar" os mercados após a cobrança de 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para investimentos estrangeiros voltados a renda fixa e ações no Brasil, como forma de tentar conter a valorização do real.

Com a medida, muitos investidores em bolsa passaram a negociar apenas ADRs, para evitar a taxação. Mas outros compravam ADRs com o objetivo de cancelar os recibos, tendo em troca ações no mercado doméstico e, assim, escapando da incidência de IOF.

(com Nathália Ferreira, da Agência Estado, e estadao.com.br)