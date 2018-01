Moedas de R$ 1 começam a ser trocadas A partir de hoje, os bancos do País iniciam a troca das moedas de R$ 1 prateadas, cunhadas em aço inoxidável, lançadas em 1994, com o Plano Real, pelas moedas de R$ 1 de duas cores. Esta informação foi confirmada pelo Banco Central. As moedas que vão ser trocadas apresentavam problemas de identificação e de recolhimento em máquinas automáticas. Elas também são as mais falsificadas. Um levantamento motrou que 416 mil moedas de R$ 1 e de R$ 0,50 foram falsificadas desde 1994. Desse total, 95%, de R$ 1. Permanecerão em circulação apenas as moedas de R$ 1 de duas cores, prateadas no centro e com contorno dourado, que foram lançadas em 1998. As trocas serão realizadas até o dia 22 de março de 2004. A partir do dia 23, as moedas só poderão ser trocadas nas representações do Banco Central e nas agências autorizadas do Banco do Brasil. Os estabelecimentos comerciais ficam desobrigados de receber a moeda antiga a partir do dia 23 de dezembro deste ano.