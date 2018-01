Molhos de tomate não foram maquiados Os extratos e molhos de tomate foram excluídos ontem da lista de produtos que estariam com preços maquiados, isto é, com redução de volume na embalagem e preços mantidos. "Recebemos uma denúncia e chamamos os produtores, mas não constatamos irregularidades", disse o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Claudio Considera, após um encontro em São Paulo com os fabricantes e o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), Edmond Klotz. Ele explicou que os extratos e molhos apresentam volumes diferentes por causa da densidade de cada produto e informou que as embalagens desses produtos estão padronizadas há três anos. Considera admitiu que pode estar havendo um "exagero" nas denúncias de maquiagem de preços, mas disse que é obrigado a investigar. Representantes do setor de embalagens plásticas também estiveram ontem com o secretário para reclamar dos aumentos de preços dos fornecedores de resina. O aumento, até junho, segundo o presidente da indústria de plásticos, Merheg Cachum, foi de 19%, por causa da alta da nafta. "Não conseguimos repassar o aumento", disse. O secretário prometeu estudar uma solução.