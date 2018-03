"O momento da oferta não poderia ter sido melhor, porque o país saiu bem avaliado da crise do ano passado", disse Barbosa na sede da Bovespa, minutos antes do início dos negócios com as ações do banco que foram vendidas na oferta primária, que levantou 14,1 bilhões de reais.

(Reportagem de Guilhermo Parra-Bernal)