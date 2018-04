Momento é de desaceleração e menos empregos, diz Mantega

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que é natural que haja uma menor geração de empregos em uma fase de desaceleração da atividade econômica no Brasil. Ele fez essa observação ao comentar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 20, que mostraram uma menor geração de postos de trabalho em outubro, Mantega destacou que, mesmo assim, o País vai bater recorde na criação de vagas, superando a marca de 2 milhões. "O importante é continuar criando empregos. Ao contrário do que acontece nos países desenvolvidos, nós vamos continuar elevando o volume de empregos, mesmo com uma desaceleração no ritmo."