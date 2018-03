Mondelez fechará duas fábricas em SP e demitirá ao menos 1,4 mil

A Mondelez, uma das líderes do setor de chocolates no Brasil, anunciou nesta quinta-feira, 1º, que vai concentrar sua operação fabril nas unidades de Vitória de Santo Antão (PE) e Curitiba (PR). A companhia vai, com isso, encerrar a produção de duas unidades no Estado de São Paulo, uma em Piracicaba e outra em Bauru.

A desativação das unidades paulistas, segundo a companhia, acarretará a demissão de 1,4 mil trabalhadores, segundo a empresa. Sindicatos da indústria de alimentação, no entanto, argumentam que os cortes são maiores e poderiam chegar a 2 mil, quando se incluem na conta os terceirizados.

De acordo com a companhia, as fábricas serão desativadas até dezembro. No entanto, o Sindicato das Indústrias de Alimentos de Piracicaba informou que a produção na cidade será encerrada até agosto. As demissões, de acordo com a entidade, começam no mês que vem e se estenderão até junho.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Mondelez e sindicatos negociaram um acordo especial de demissão para os funcionários. Além das verbas rescisórias previstas em lei, está a prevista a manutenção de benefícios como vale-alimentação, seguro de vida e plano de saúde por seis meses. Além disso, a multinacional também pagará um bônus de 30% do salário para cada ano que o funcionário tiver trabalhado na empresa.

++ Nestlé terá de vender marcas para rival menor

Vendas em baixa. Os sindicatos disseram que a Mondelez creditou as demissões à queda nas vendas no País. Segundo a consultoria Euromonitor, o setor de doces, teve queda de 5% em volume no ano passado, na comparação com 2016. A área de chocolates, na mesma comparação, caiu 5,9%. A consultoria prevê que a tendência de baixa para esse tipo de produto deva se manter pelo menos até 2022.

++ Tang recebe multa de R$ 1 milhão por prática de propaganda enganosa

A Mondelez é líder dos setores de chocolates e doces no Brasil há muitos anos, tendo fechado 2017 com mais de 30% de participação em ambos os setores, de acordo com a Euromonitor. No segmento de gomas de mascar, especificamente, o domínio da multinacional é ainda maior, passando de 80% das vendas no mercado brasileiro.